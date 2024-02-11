"هالير ضد أوسيمين".. تشكيل مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي منتخب كوت ديفوار نظيره النيجيري، اليوم الأحد، في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، في تمام الساعة العاشرة مساء.

ويدخل منتخب نيجيريا المباراة بالتشكيل الرسمي التالي:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

الدفاع: أولا أينا، ويليام تروست، إيكونج، سيمي أجاي، كالفين باسي.

الوسط: زايدو سانوسي، فرانك أونيكا، أليكس أيوبي.

الهجوم: أديمولا لوكمان، فيكتور أوسيمين، صامويل تشوكويزي.

وعلى الجانب الآخر، يدخل منتخب كوت ديفوار المباراة بالتشكيل الرسمي التالي:

حراسة المرمى: فوفانا.

خط الدفاع: كونان، كوسونو، إيفان نديكا، أورييه.

خط الوسط: سيري، سيكو فوفانا، فرانك كيسي.

خط الهجوم: جرادال، هالير، إدنجرا.

اقرأ أيضًا:

"قيمة تسويقية ومعدل أعمار وألقاب".. حقائق قبل موقعة نهائي الكان بين كوت ديفوار ونيجيريا

"7 ملايين دولار للبطل".. الجوائز المالية الخاصة ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار