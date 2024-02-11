"هالير ضد أوسيمين".. تشكيل مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
يلاقي منتخب كوت ديفوار نظيره النيجيري، اليوم الأحد، في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، في تمام الساعة العاشرة مساء.
ويدخل منتخب نيجيريا المباراة بالتشكيل الرسمي التالي:
حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.
الدفاع: أولا أينا، ويليام تروست، إيكونج، سيمي أجاي، كالفين باسي.
الوسط: زايدو سانوسي، فرانك أونيكا، أليكس أيوبي.
الهجوم: أديمولا لوكمان، فيكتور أوسيمين، صامويل تشوكويزي.
وعلى الجانب الآخر، يدخل منتخب كوت ديفوار المباراة بالتشكيل الرسمي التالي:
حراسة المرمى: فوفانا.
خط الدفاع: كونان، كوسونو، إيفان نديكا، أورييه.
خط الوسط: سيري، سيكو فوفانا، فرانك كيسي.
خط الهجوم: جرادال، هالير، إدنجرا.
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