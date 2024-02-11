مانشستر يونايتد يفوز على أستون فيلا بثنائية في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا، التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا

فاز مانشستر يونايتد على نظيره أستون فيلا بنتيجة 2-1 على ملعب فيلا بارك.

سجل هدف مانشستر يونايتد الأول، هويلاند في الدقيقة 17.

سجل هدف أستون فيلا، دوجلاس لويز في الدقيقة 67.

سجل هدف مانشستر يونايتد الثاني، سكوت ماكتومناي في الدقيقة 86.

وبهذه النتيجة، رفع اليونايتد رصيده إلى 41 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل أستون فيلا المركز الخامس برصيد 46 نقطة.

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