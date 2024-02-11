لاعبو كوت ديفوار ونيجيريا يجرون عمليات الإحماء قبل نهائي كأس الأمم الإفريقية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أجرى لاعبو منتخب نيجيريا وكوت ديفوار عمليات الإحماء استعدادا لمباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023 في نسختها الـ34 على ملعب الحسن واتارا.

وفي حفل ختام البطولة، ترأس المغني الإيفواري ألفا بلوندي الحفل الختامي لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، على ملعب الحسن واتارا.

وشارك في الاحتفالات سيرج وروزلين ومغني الراب ديدي بي وتام سير وفريق بايا، الذين أدوا معًا الأغنية الشهيرة و "Coup de Marteau".

بالإضافة إلى أوركسترا مكونة من 123 طفلا و14 مدربا أوركسترا لتقديم العروض، وتتضمن مجموعتهم الأغنية الرسمية "أكوابا" من ألحان المجموعة الشعبية الإيفوارية "ماجيك سيستم" والنيجيري يمي ألادي والمصري محمد رمضان.

ويلاقي منتخب كوت ديفوار نظيره النيجيري، اليوم الأحد، في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، في تمام الساعة العاشرة مساء.

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