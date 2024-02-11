لحظة بلحظة.. كوت ديفوار ضد نيجيريا في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - زوار الخليج 365، نقدم لكم أحداث مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023 في نسختها الـ34 لحظة بلحطة، بين نيجيريا وكوت ديفوار.

ويلاقي منتخب كوت ديفوار نظيره النيجيري، اليوم الأحد، في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، في تمام الساعة العاشرة مساء.

ويدخل منتخب نيجيريا المباراة بالتشكيل الرسمي التالي:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي

الدفاع: أولا أينا، ويليام تروست، إيكونج، سيمي أجاي، كالفين باسي.

الوسط: زايدو سانوسي، فرانك أونيكا، أليكس أيوبي

الهجوم: أديمولا لوكمان، فيكتور أوسيمين، صامويل تشوكويزي

وعلى الجانب الآخر، يدخل منتخب كوت ديفوار المباراة بالتشكيل الرسمي التالي:

حراسة المرمى: فوفانا

خط الدفاع: كونان، كوسونو، إيفان نديكا، أورييه

خط الوسط: سيري، سيكو فوفانا، فرانك كيسي

خط الهجوم: جرادال، هالير، إدنجرا

ملخص المباراة..

تسديدة من سيكو فوفانا على مرمى نيجيريا في الدقيقة 14.