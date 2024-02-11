شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلى يهزم بتروجت بثلاثية فى بداية المرحلة النهائية لدورى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003 على ضيفه بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب، للمنافسة على اللقب.

سجل بتروجت هدف التقدم من ركلة جزاء خلال الشوط الأول، وفي الشوط الثاني نجح الأهلي في تحويل تأخره للفوز بثلاثة أهداف، حيث سجل البديل علي نادر هدف التعادل برأسية رائعة إثر ركلة ركنية في الدقيقة 56، وأضاف سمير محمد الهدف الثاني بالصدر بعد متابعة لكرة عرضية في الدقيقة 71، قبل أن يسجل إبراهيم عبد الحكيم الهدف الثالث برأسية من ركلة ركنية في الدقيقة 76.

وبدأ «أهلي 2003» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: عبد الجواد عبد الرحمن - إبراهيم عبد الحكيم - إسلام عبد الله - مازن أسامة.

الوسط: أحمد أشرف - أحمد طعيمة - ميدو نبيل - ميدو أسامة.

الهجوم: سمير محمد - عبد الرحمن شريف.

وشارك علي نادر بدلًا من عبد الرحمن شريف، ومحمد وائل بدلًا من ميدو أسامة، وسيف أيمن بدلًا من سمير محمد، وعبد الله زيدان بدلًا من أحمد أشرف، وسعد محمد بدلًا من ميدو نبيل.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2003» رصيده إلى 45 نقطة، يتصدر بها ترتيب البطولة، وسجل الفريق 43 هدفًا، مقابل 18 هدفًا في مرماه.

وتأهل للمرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب الفرق التي احتلت المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى، وهي: الأهلي، إنبي، سيراميكا كليوباترا، المقاولون العرب، بتروجت، الزمالك، بيراميدز، المصري، الاتحاد وفاركو، ويدخل كل فريق المرحلة النهائية بنفس عدد نقاطه وترتيبه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي كلًّا من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا عامًّا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعمر شعراوي مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.