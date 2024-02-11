أمم أفريقيا.. حسام حسن يحضر نهائي البطولة بين نيجيريا وكوتديفوار

ياسر رشاد - القاهرة - تواجد حسام حسن أسطورة الكرة المصرية والمدير الفني للمنتخب الوطني بملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية أبيدجان لحضور مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا.

وجاء حضور حسام حسن بناء على دعوة من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم مع مجموعة من أبرز نجوم القارة السمراء.

وشارك حسام حسن في المرتمر الصحفي العالمي الذي نظمه “كاف” لأساطير كرة القدم الأفريقية والذين سبق لهم حصد لقب الكان من قبل قبل إنطلاق المباراة النهائية بين نيجيريا وكوتديفوار.

وعبر حسام حسن خلال المؤتمرعن فخره بأنه وُلد في بلد كبيرة مثل مصر، صاحبة الألقاب السبعة على مدار تاريخها في البطولة.

وأكد “العميد” خلال تصريحاته أن الكرة الأفريقية تستحق الأفضل لانها تمتلك مواهب كبيرة على مدار تاريخها .

وتولى حسام حسن مهمة تدريب منتخب مصر خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا بعد الخروج المدوي من الدور ثمن النهائي للنسخة الحالية للبطولة.