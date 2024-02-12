شكرا لقرائتكم خبر عن مران الاتحاد السكندرى.. مابولولو يخطف الأنظار والعشرى يركز على الجمل الفنية "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الاتحاد السكندري تدريباته الجماعية اليوم الأحد ضمن تحضيراته لمباراته ضد طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل في الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري، والذى شهد تركيز طارق العشري المدير الفني على تطبيق بعض الجمل الفنية والتكتيكية التي ينوي تطبيقها في الفترة المقبلة.

وشارك الأنجولي جوب مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري، في تدريبات زعيم الثغر لليوم الثاني على التوالي، عقب عودته بعد انتهاء مشاركة منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ودعها منتخب الفهود من دور الثمانية.

وشارك مابولولو، الذي تألق في بطولة أمم أفريقيا وسجل 3 أهداف رفقة منتخب بلاده، في تدريبات زعيم الثغر مساء اليوم الأحد وظهر بمستوى طيب وخطف المهاجم الأنجولي الأنظار في مران فريقه، استعدادا للمرحلة القادمة من التحديات المتبقية من عمر مسابقة الدوري المصري.

واستقبل محمد مصيلحى رئيس النادي اليوم مابولولو عقب عودته من بلاده أمس ، لتهنئته و تكريمه على المستوى و الأداء المتميز و الرائع الذى ظهر به مع المنتخب الأنجولي في بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023 ، و إحرازه لثلاثة أهداف ساهمت بشكل كبير في وصول منتخب أنجولا لدور الـ " 8 " بالبطولة.

وحرص رئيس النادى على دعم وتحفيز "مابولولو" لمواصلة الاستمرار على نفس هذا الأداء مع زعيم الثغر، وأكد رئيس النادى لهداف الفريق على تقدير الجميع داخل قلعة زعيم الثغر لمجهوداته وأدائه المميز، متمنياً له كل التوفيق مع زعيم الثغر خلال الفترة القادمة.



ابو سليمة



الحبيب حسن



العشري



بواتنج



تراوري



تقا



جوب مابولولو



شريف رضا



مابولولو



مشاركة مابولولو في التدريبات



مورو