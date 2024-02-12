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إحتفال تاريخي لمنتخب كوتديفوار بعد تتويجه بطلاً لكأس أمم أفريقيا

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ياسر رشاد - القاهرة - شهد ملعب الحسن واتارا بالعاصمة اليفوارية أبيدجان إحتفالات جنونية من لاعب منتخب كوتديفوار في أعقاب تتويجهم بلقب كأس أمم أفريقيا 2023.

وحرص لاعبو المنتخب الإيفوار على الإحتفال مع الحسن واتارا رئيس الدولة والذي حرص على ترك المنصة متوجهاً نحو اللاعبين لتحيتهم والإحتفال معهم ومع الجهاز الفني بهذا الإنجاز قبل العودة والبدء في مراسم توزيع الميداليات وكأس البطولة.

وأصبح منتخب كوتديفوار أول منتخب ينجح في التتويج باللقب على ميانه منذ 18 عاماً عندما توج منتخب مصر بطلاً للكان في 2006.

وحصد منتخب كوتديفوار لقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على نيجيريا بثنائية مقابل هدف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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