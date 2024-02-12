أمم أفريقيا 2023.. ويليامز أفضل حارس والصخرة إيكونج أفضل لاعب بالبطولة

ياسر رشاد - القاهرة - توج قلب دفاع منتخب نيجيريا ويليام تروست إيكونج بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس أمم أفريقيا التي احتضنها كوتديفوار.

وساهم إيكونج في تاهل منتخب بلاده لنهائي البطولة وسجل ثلاثة اهداف من بينها هدف في المباراة النهائية التي خسرها النسور النيجيرية بنتيجة 2-1 أمام المنتخب الإيفواري.

كما توج حارس مرمى منتخب جنوب إفريقيا رونين ويليامز بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة بعد مساهمته الكبيرة في تأهل البافانا بافانا لنصف نهائي البطولة وحصد الميدالية البرونزية بفضل تألقه في التصدي لركلات الترجيح.

وحصد مهاجم غينيا الإستوائية ايميلو نسوي جائزة هداف كأس أمم أفريقيا برصيد 5 أهداف رغم مغارة منتخب بلاده من الدور ثمن النهائي.

وحل مهاجم منتخب مصر مصطفى محمد في المركز الثاني بقائمة هدافي البطولة بعد تسجيله 4 أهداف بالتساوي مع جيسلون دالا مهاجم أنجولا.