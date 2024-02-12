كيسيه يكسر سلسلة سلبية لـ كوت ديفوار في نهائي كأس أمم أفريقيا

نجح فرانك كيسيه نجم منتخب كوت ديفوار في كسر سلسلة سلبية تلازم الأفيال في نهائيات كأس أمم أفريقيا، بعد هدفه في شباك نيجيريا.

ونجح كيسيه في تسجبل هدف التعادل لصالح منتخب كوت ديفوار في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب الحسن واتارا في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وسجل كيسيه هدف التعادل لصالح كوت ديفوار في الدقيقة 63، من ضربة ركنية من الجانب الأيسر، ليحولها الإيفواري، برأسه قوية داخل الشباك.

وكان منتخب نيجيريا تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 38 عن طريق ويليام تروست.

كيسيه ينهي سلسلة سلبية لـ كوت ديفوار في أمم أفريقيا

أصبح فرانك كيسيه أول لاعب في التاريخ يسجل هدف لمنتخب ساحل العاج في نهائي كأس أمم أفريقيا.

وانتهت مباراة نهائي 1992 بين كوت ديفوار وغانا بنتيحة 0-0، والفوز بركلات الترجيح.

كما انتهت مباراة نهائي 2006، بين

كوت ديفوار ومصر بنتيجة 0-0، والخسارة للأفيال بركلات الترجيح.

وانتهت مباراة نهائي 2012، بين

كوت ديفوار وزامبيا بنتيجة 0-0، ليخسر بركلات الترجيح.

وانتهت مباراة نهائي 2015، بين

كوت ديفوار وغانا بنتيجة 0-0، لتفوز بركلات الترجيح.