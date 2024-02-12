كوت ديفوار تعانق كأس أمم أفريقيا 2023 بريمونتادا مثيرة على حساب نيجيريا

توج منتخب كوت ديفوار بلقب نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، على حساب نظيره نيجيريا في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب استاد إبيمبي الأولمبي.

وفاز منتخب كوت ديفوار على نظيره نيجيريا مساء اليوم الأحد في نهائي كأس أمم أفريقيا، على ملعب استاد إبيمبي الأولمبي، بهدفين مقابل هدف.

وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب كأس أمم أفريقيا 2023 للمرة الثالثة في تاريخه.

وتقدم منتخب نيجيريا على نظيره كوت ديفوار في الشوط الأول بهدف دون رد، أحرزه ويليام تروست في الدقيقة 38، من ركلة ركنية ليحولها بدةره إلى رأسية قوية ويسكنها في الشباك.

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ونجح كيسيه في تسجبل هدف التعادل لصالح منتخب كوت ديفوار في المباراة التي أقيمت على ملعب الحسن واتارا في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وسجل كيسيه هدف التعادل لصالح كوت ديفوار في الدقيقة 63، من ضربة ركنية من الجانب الأيسر، ليحولها الإيفواري، برأسه قوية داخل الشباك.