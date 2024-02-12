بالدرجات.. تقييم لاعبي كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي أمم أفريقيا 2023

كشفت شبكة “سوفا سكور”، للأرقام والإحصائيات، عن تقييم لاعبي كوت ديفوار ونيجيريا، في نهائي كأس أمم أفريقيا 2023.

وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على نيجيريا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وافتتح ويليام تروست التسجيل لصالح منتخب نيجيريا في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، وفي الشوط الثاني نجح كوت ديفوار في قلب الطاولة وسجل فرانك كيسيه هدف التعادل في الدقيقة 62.

اقرأ أيضاً.. ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر برشلونة أمام غرناطة

وأضاف سباستيان هالير الهدف الثاني للأفيال في الدقيقة 81 من عمر المباراة ليقود منتخب بلاده إلى اللقب الثالث.

أفضل لاعب في نهائي أمم أفريقيا 2023

وبحسب شبكة “سوفا سكور”، فإن سيمون أدينجرا، كان أفضل لاعب في مباراة كوت ديفوار ونيجيريا بتقييم 8.6.

وكان فرانك كيسيه، ثاني أفضل لاعب في صفوف كوت ديفوار والمباراة بتقييم 7.8، يليه الثنائي جيسلان كونان، جان سيري، بـ 7.3، وحصل هالير على 7.1 درجة.

وكان أسوأ لاعب في صفوف كوت ديفوار أمام نيجيريا في نهائي أمم أفريقيا 2023، يحيى فوفانا بتقييم 6.2، يليه جراديل بـ6.7 درجة.

تقييم لاعبي نيجيريا في نهائي أمم أفريقيا 2023