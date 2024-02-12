نيجيريا تتقدم على كوت ديفوار في الشوط الأول من مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهى شوط المباراة الاول من مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، التي أقيمت اليوم الأحد، بين نيجيريا وكوت ديفوار.

وتقدم منتخب نيجيريا على كوت ديفوار بنتيجة 1-0 على ملعب الحسن واتارا.

سجل هدف نيجيريا، وليام تروست إيكونج في الدقيقة 37.

ودخل منتخب نيجيريا المباراة بالتشكيل الرسمي التالي:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي

خط الدفاع: أولا أينا، ويليام تروست، إيكونج، سيمي أجاي، كالفين باسي.

خط الوسط: زايدو سانوسي، فرانك أونيكا، أليكس أيوبي

خط الهجوم: أديمولا لوكمان، فيكتور أوسيمين، صامويل تشوكويزي

وعلى الجانب الآخر، دخل منتخب كوت ديفوار المباراة بالتشكيل الرسمي التالي:

حراسة المرمى: فوفانا

خط الدفاع: كونان، كوسونو، إيفان نديكا، أورييه

خط الوسط: سيري، سيكو فوفانا، فرانك كيسي

خط الهجوم: جرادال، هالير، إدنجرا

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