منتخب كوت ديفوار يحصد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 على حساب نيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، التي أقيمت اليوم الأحد، بين كوت ديفوار ونيجيريا.

نتيجة مباراة كوت ديفوار ونيجيريا

فاز منتخب كوت ديفوار على نظيره النيجيري بنتيجة 2-1 على ملعب الحسن واتارا، بعد التأخر بهدف.

سجل هدف نيجيريا، وليام تروست إيكونج في الدقيقة 37.

سجل هدف كوت ديفوار الأول، فرانك كيسييه في الدقيقة 62.

سجل هدف كوت ديفوار الثاني،هالير في الدقيقة 81.

وبهذا الفوز، حصد منتخب كوت ديفوار لقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثالثة في تاريخه (1992، 2015، 2023) بعد خوض 5 نهائيات.

الجدير بالذكر أن منتخب كوت ديفوار دخل المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فوفانا

خط الدفاع: كونان، كوسونو، إيفان نديكا، أورييه

خط الوسط: سيري، سيكو فوفانا، فرانك كيسي

خط الهجوم: جرادال، هالير، إدنجرا

وعلى الجانب الآخر، دخل منتخب نيجيريا المباراة بالتشكيل الرسمي التالي:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي

خط الدفاع: أولا أينا، ويليام تروست، إيكونج، سيمي أجاي، كالفين باسي.

خط الوسط: زايدو سانوسي، فرانك أونيكا، أليكس أيوبي

خط الهجوم: أديمولا لوكمان، فيكتور أوسيمين، صامويل تشوكويزي

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