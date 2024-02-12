أول ثلاثي من الدوري السعودي يشارك مع منتخب واحد في نهائي الكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أصبح ثلاثي كوت ديفوار فرانك كيسيه لاعب أهلي جدة وسيكو فوفانا المعار من النصر إلى الاتفاق وكونان لاعب الفيحاء، أول ثلاثة لاعبين من الدوري السعودي يشاركون مع منتخب واحد في نهائي كأس أمم أفريقيا 2023.

وخاض الجزائريان جمال بن عمري، لاعب الشباب السابق، ورايس مبولحي حارس الاتفاق والقادسية السابق، نهائي نسخة 2019، التي فاز بلقبها منتخب بلادهما عقب الفوز على السنغال في النهائي.

وشارك 25 لاعبًا من الدوري السعودي مع منتخب بلادهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، في كوت ديفوار، وصل منهما الثلاثي الإيفواري.

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