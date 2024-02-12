مدرب منتخب كوت ديفوار يحقق رقما قياسيا بعد الفوز بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصد منتخب كوت ديفوار بقيادة المدرب الوطني إيمري فاس، بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، عقب التغلب على نيجيريا بنتيجة 2-1.

وأصبح الإيفواري إيمري فاس أول مدرب يحقق بطولة كأس الأمم الإفريقية دون أن يبدأ البطولة كمدرب لفريقه.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم أعلن إقالة المدرب جون لوي جاسيه، ، بسبب سوء نتائج المنتخب والتأهل إلى دور الـ16 برصيد 3 نقاط فقط، وتعيين إيمري فاس بدلا منه.

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