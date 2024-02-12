أحمد سليمان : صفقات الزمالك تمت بعناية وهذا سبب التعاقد مع أكثر من لاعب في مركز واحد

ياسر رشاد - القاهرة - اكد أحمد سليمان عضو مجلس ادارة نادي الزمالك رضاه التام عن صفقات الزمالك ومجلس الادارة اجتهد بقوة من أجل دعم الفريق سواء من لاعبين أو مدرب يقود الفريق في الفترة المقبلة .



وأضاف أحمد سليمان عبر برنامجه الكابتن عبر قناة dmc أن عبد الله السعيد لاعب كبير واضافة للفريق وتم ضم أيضا لاعبين شباب ليكونوا دعم الفريق في الفترة المقبلة مؤكدا أن عبد الله السعيد رجع 10 سنين للخلف

وواصل تصريحاته أن هناك الثلاثي سيف فاروق جعفر وعبد الله السعيد وناصر ماهر لن يشاركوا في افريقيا وفي نفس الوقت لدينا 10 مباريات في 40 يوم في الفترة المقبلة فمن الضروري أن يكون هناك تجهيز كامل لهذه الملحمة .

واستطرد حديثه قائلا الزمالك فريق كبير ولايجب أن يتوقف علي لاعب وان المجلس بدأ في التفكير في الصفقات من قبل فك القيد ولكن من الصعب دعم الفريق بقوة في يناير لصعوبة الحصول علي لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية والامور لم تتم بعشوائية بل بطريقة منظمة واصابة فتوح والونش لم تكن في الحسابات ولكن يوجد بدائل ومدير فني يستطيع أن يوظف اللاعبين بشكل جيد .