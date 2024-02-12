أحمد سليمان : تولي حسام حسن المنتخب تأخر كثيرا .. ونجحنا في تسديد مستحقات اللاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد احمد سليمان عضو مجلس ادارة نادي الزمالك أن كل اللاعبين الذي تنتهي عقودهم بدأ المجلس بقيادة حسين لبيب ومعه عبد الواحد السيد مدير الكرة في التفاوض مع اللاعبين لحسم هذا الملف .



وأضاف أحمد سليمان عبر برنامجه الكابتن عبر قناة dmc أن الزمالك نجح في تسديد جميع المستحقات المالية للاعبين عن الموسم الماضي ويتبقي الموسم الجديد للاعبين للحصول علي مستحقاتهم في الموسم الجديد .

وواصل تصريحاته أن عقد زياد كمال من أفضل العقود التي أصيغت وحسين لبيب سيعلنها بشكل كامل .

وكشف علي أن النادي حصل علي توقيع كريم العراقي لان عقده ينتهي بنهاية الموسم ولكن المصري البورسعيدي رفض ولدينا عقود لاعبين كثيرين والكل يريد أن ينضم للزمالك الان .

واختتم تصريحاته بأن اسناد المهمة لحسام حسن تأخر كثيرا وأنه طالب كثيرا بتواجده في المنتخب وعليه أن يفتح صفحة جديدة مع الجميع حتي لو كان هناك خلافات مع أي شخص .