شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. عبد الله السعيد يعلن اعتزاله دولياً بعد 55 مباراة مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 12 فبراير 2022، أعلن عبد الله السعيد نجم الزمالك الاعتزال الدولى بعد مشاركته ضمن قائمة منتخب مصر فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، والتى أقيمت في الكاميرون.

وكتب السعيد 6 تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ليعلن اعتزاله اللعب الدولي قائلا، "فى البداية كنت أتمنى أن نرجع بالكأس عشان نفرح كل الناس بعد المشوار الطويل فى البطولة لكن قدر الله وما شاء فعل"، وأضاف، "الحمدلله تشرفت بارتداء تيشرت منتخب مصر وتمثيل بلدى لسنين طويلة فى كل المراحل السنية ناشئين وشباب لحد ما وصلت للمنتخب الأول".

وتابع، "أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين اللى تشرفت بالعمل معاهم فى كل المراحل ، والنهارده أعلن اعتزالى اللعب الدولى مع منتخب مصر الأول بعد كل هذه السنين اللى أتشرفت فيها بتمثيل بلدى مصر".

وأكمل، "قرار كنت محضره من قبل البطولة وكنت أتمنى أن نكون أبطالها عشان تكون أفضل ختام لمشوارى الدولى لكن الحمدلله على كل حال ، وفى النهايه كل التوفيق لأخواتى اللاعبين والجهاز الفنى الفترة المهمة الجايه وإن شاء الله نتأهل لكأس العالم".

وأعلن نادي الزمالك لتعاقد مع عبد الله السعيد من بيراميدز، لمدة موسم ونصف، خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

عبد الله السعيد خاض 55 مباراة بقميص المنتخب الوطني، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 10 أخرين.

حكاية عبد الله السعيد مع الأهلى شغلت الجميع فى مصر والوطن العربى، بعدما أثار اللاعب جدلا شديدا فى الوسط الكروى، عقب توقيعه للزمالك سراً مقابل 40 مليون جنيه، فى صفقة أطلق عليها إعلاميا "صفقة القرن"، وهو ما أثار أزمة داخل القلعة الحمراء، بعدها قرر مسئولو الأهلى إعارة اللاعب للدورى الفنلندى قبل بيعه للأهلى السعودى، وانتهى به المطاف فى نادى بيراميدز، وشارك اللاعب أمام الأحمر فى مباراته مع فريقه الجديد ببطولة الدورى، وفوجئت الجماهير بظهور اللاعب فى الفريق المنافس داخل الملعب

وقال عبد الله السعيد، فى تصريحات تليفزيونية سابقة، "لو عاد بى الزمن لاخترت الطريق نفسه، أنا لاعب محترف واعتدت أن أخلص فى عملى لكل نادٍ لعبت له، لكننى أختار الأفضل لى بين العروض المقدمة".

شارك عبد الله السعيد فى 227 مباراة مع الأهلى بكل البطولات سجل خلالها 67 هدفا وصنع 54 هدفا، بينما شارك مع الإسماعيلى فى 150 لقاء وسجل 35 هدفاً وصنع 18 هدفاً، وشارك مع بيراميدز فى 185 مباراة وسجل 47 هدفاً وصنع 44 هدفا بينما شارك مع أهلى جدة السعودى فى 14 مباراة سجل هدفين وصنع مثلها وشارك مع فريقه الفنلندى فى 7 مباريات صنع خلالها هدفين.

ومع بيراميدز نجح فى اقتحام نادى المائة هدف كما توج بلقب هداف الدورى فى الموسم قبل الماضى.

وفاز عبد الله السعيد مع الأهلى بـ4 بطولات للدورى المحلى، بالإضافة إلى كأس السوبر المصرى 4 مرات، وكأس مصر مرة واحدة، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة، فضلًا عن كأس السوبر الأفريقى مرتين، ودورى أبطال أفريقيا مرتين.

وساهمت مشاركة عبد الله السعيد مع الأهلى وتألقه خلال هذه الفترة بالقميص الأحمر ليصبح ورقة أساسية فى صفوف المنتخب الوطنى، ويساهم فى وصول المنتخب إلى كأس العالم 2018 والذى أقيم فى روسيا قبل أن يعلن الاعتزال الدولى فى 12 فبراير 2022.



