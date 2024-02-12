شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور: تواجدى فى نهائى أفريقيا شرف وتتويج للتحكيم المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود عاشور حكم الـ"var" في مباراة نهائي أمم أفريقيا التي جمعت كوت ديفوار ونيجيريا، أن تواجده ضمن طاقم حكام المباراة النهائية تتويج لكل الحكام المصريين والذين مثلتهم في النهائي.

وقال اشور، في تصريحات لبرنامج "كان 2023" على قناة أون تايم سبورتس: "أشكر كل من دعمنا وساندنا والنجاح يجعل الجميع يلتف حولنا".

وأضاف: "شرف لمصر كلها تواجدي في النهائي وليس لي فقط وهو شيء طيب للغاية ويسعدني جدا".

وفي سيناريو تاريخي ودرامي، وغير متوقع، توج منتخب كوت ديفوار بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا للمرة الثالثة فى التاريخ، بعدما حقق الفوز على نظيره نيجيريا، بنتيجة 2-1، فى المباراة النهائية للنسخة رقم 34 من البطولة الأفريقية التى أقيمت على ملعب "الحسن واتارا" بالعاصمة أبيدجان.

أحرز وليام تروست إيكونج، الهدف الأول لمنتخب نيجيريا، بالدقيقة 38 من زمن اللقاء.