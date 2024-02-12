شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الإسماعيلى فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مباراتين وديتين، اليوم الاثنين، أمام فريقي ليفلز "أحد فرق دورى الدرجة الرابعة" والفيوم "أحد فرق دورى القسم الثانى" ضمن خطة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لتجهيز اللاعبين والتعرف على مستوياتهم قبل استئناف بطولة الدورى الممتاز "دورى Nile"، حيث طلب جوميز خوض عدة مواجهات ودية منذ أن تولى مهمة القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وكان الزمالك خاض مباراتين وديتين الخميس الماضي أمام فريقي الشباب بالنادي مواليد 2003 و2005 للوقوف على حالة اللاعبين الفنية والبدنية، ويعمل المدير الفني على تجهيز جميع اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية، بالإضافة إلى تحديد العناصر التي سيعتمد عليها بشكل أساسي في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل تعاقد الزمالك مع 10 لاعبين جدد، وهو الأمر الذى يجعل المدير الفني أمام عدة خيارات ويبحث عن أفضلهم.