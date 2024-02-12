شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الإسماعيلى فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مباراتين وديتين، اليوم الاثنين، أمام فريقي ليفلز "أحد فرق دورى الدرجة الرابعة" والفيوم "أحد فرق دورى القسم الثانى" ضمن خطة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لتجهيز اللاعبين والتعرف على مستوياتهم قبل استئناف بطولة الدورى الممتاز "دورى Nile"، حيث طلب جوميز خوض عدة مواجهات ودية منذ أن تولى مهمة القيادة الفنية للفريق الأبيض.
وكان الزمالك خاض مباراتين وديتين الخميس الماضي أمام فريقي الشباب بالنادي مواليد 2003 و2005 للوقوف على حالة اللاعبين الفنية والبدنية، ويعمل المدير الفني على تجهيز جميع اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية، بالإضافة إلى تحديد العناصر التي سيعتمد عليها بشكل أساسي في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل تعاقد الزمالك مع 10 لاعبين جدد، وهو الأمر الذى يجعل المدير الفني أمام عدة خيارات ويبحث عن أفضلهم.
وتعد الصفقات الجديدة للزمالك بمثابة انتفاضة كروية للفريق فى المباريات المقبلة، بالإضافة إلى المدير الفنى الجديد الذى تعقد عليه الجماهير آمالا وطموحات لتحقيق ألقاب وبطولات خلال الفترة المقبلة.
مواعيد مباريات الزمالك القادمة
ويعود الزمالك للمباريات الرسمية فى شهر فبراير الجاري بملاقاة الإسماعيلي ضمن لقاءات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الإثنين 19 فبراير الجاري.
الزمالك يعود لاستئناف مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بملاقاة أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة، وذلك يوم الأحد 25 فبراير الجاري.
ويختتم الزمالك مبارياته في شهر فبراير الجاري، بمواجهة الداخلية، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، الأربعاء 28 فبراير الجاري.القناة الناقلة لمباريات الزمالك فى الدوري
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الزمالك فى الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.الراحلون عن الزمالك والصفقات الجديدة
شهدت فترة الانتقالات الشتوية الجارية رحيل 11 لاعبا عن فريق الزمالك ، مقابل التعاقد مع صفقات جديدة، لتدعيم صفوف الفريق الفترة المقبلة.
وتضم قائمة الراحلين عن الزمالك محمد عبد الغنى، عمرو السيسي، محمد طارق، حاتم سكر، عبد الله محمد، علي ياسر، محمد حسام "بيسو"، كريم عبد الحق، أحمد زكي، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، وعبد الله جمعة.
وفى المقابل، تعاقد الزمالك مع كل من عبد الله السعيد من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنية البيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الأوغندي موتيابا، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى.
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