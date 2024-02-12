شكرا لقرائتكم خبر عن أوسة: لا بد من توفير الدعم لحسام حسن.. والشناوى لم يرفض ضم أبو جبل للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد المنصف أنه لم يتواصل معه أحد بشأن التواجد في الجهاز الفني لمنتخب مصر، ولكن علم من وسائل الإعلام أنه كان مرشحا من أحد مسئولي اتحاد الكرة مع سعفان الصغير وطارق سليمان، ولكن في النهاية حسام حسن المدير الفني فضل العمل بالمجموعة التي يعمل معها، ولذلك فضل الاستعانة بالصغير في جهازه المعاون للفراعنة مع كل المجموعة التي سبق له العمل معها.

وقال عبد المنصف، في تصريحات لبرنامج "كان 2023" على قناة أون تايم سبورتس: "نصيحتي لحسام حسن أنه قيمة كبيرة وصنع تاريخ كلاعب ومن الأساطير المصرية، ولا بد يعود لمرحلة المنتخبات، حيث حقق نجاحات مع منتخب الأردن ولديه من الخبرات التي تمكنه من النجاح مع المنتخب، وأعتقد أنه سيختلف عن المرحلة السابقة، وأتمنى القادم أفضل لمنتخب مصر".

وأضاف: "قرار تعيين حسام حسن تأخر ولكن لكل مجتهد نصيب وأتمنى الصعود إلى كأس العالم وعلى قناعة أن حسام حسن لن يبخل بنقطة عرق من أجل المنتخب، ولا بد من توافر الدعم الذي يتم توفيره للمدرب الأجنبي وعلى يقين أن حسام حسن سيحقق نجاحات".

وتابع: "حراسة المرمى في منتخب مصر تمر بمرحلة عصيبة، وأبو جبل يحتاج أن يستعيد مستواه ليكون له دور مع المنتخب في الفترة القادمة، وأحمد الشناوي لو تعافى سيكون متواجد في الصورة، ومحمد صبحي أو محمد عواد من سيشارك فيهم سيكون له دور مع المنتخب، وأتوقع تواجد مصطفى شوبير لو شارك مع الأهلي في الفترة المقبلة، واذا لم يتواجد قد يتواجد محمد بسام لاعب سيراميكا".

واستطرد: "أبو جبل لم يكن جاهز بنسبة 100% للمشاركة في أمم أفريقيا كما كان في النسخة الماضية وعليه أن يستعيد تألقه، محمد الشناوي من اللاعبين الذين يجيدون دور القائد ويجيد تحفيز زملائه والتعامل معهم، وأنفي تماما وجود مشكلة بين الشناوي وأبو جبل، وأعلم أن الشناوي لم يتدخل في إفشال صفقة انضمام أبو جبل للأهلي في يناير الماضي".

واختتم أوسة تصريحاته قائلا: "في تقريري طلبت تجديد عقد محمد صبحي ولا بد أن يتمسكوا به لأنه حارس صغير ولديه مستقبل، ولكن تنقصه الخبرات في التعامل مع بعض المواقف، ولكن يمكنه التطور وأتوقع أن يستمر مع الزمالك".