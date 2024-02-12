شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان: صفقات الزمالك تمت بعناية وهذا سبب التعاقد مع أكثر من لاعب بمركز واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رضاه التام عن صفقات الزمالك ومجلس الإدارة، اجتهد بقوة من أجل دعم الفريق، سواء من لاعبين أو مدرب يقود الفريق في الفترة المقبلة.

وقال أحمد سليمان، عبر برنامجه الكابتن عبر قناة dmc، إن عبد الله السعيد لاعب كبير، وإضافة للفريق، وتم ضم أيضا لاعبين شباب ليكونوا دعما للفريق في الفترة المقبلة، مؤكدا أن عبد الله السعيد رجع 10 سنين للخلف.

وأضاف: إن هناك الثلاثي سيف فاروق جعفر وعبد الله السعيد وناصر ماهر لن يشاركوا في أفريقيا، وفي نفس الوقت لدينا 10 مباريات في 40 يوما في الفترة المقبلة، فمن الضروري أن يكون هناك تجهيز كامل لهذه الملحمة.

وتابع: إن الزمالك فريق كبير، ولا يجب أن يتوقف على لاعب، وإن المجلس بدأ في التفكير في الصفقات من قبل فك القيد، ولكن من الصعب دعم الفريق بقوة في يناير لصعوبة الحصول على لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية والأمور لم تتم بعشوائية، بل بطريقة منظمة وإصابة فتوح والونش لم تكن في الحسابات، ولكن توجد بدائل ومدير فني يستطيع أن يوظف اللاعبين بشكل جيد.

وأوضح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن كل اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بدأ المجلس بقيادة حسين لبيب ومعه عبد الواحد السيد مدير الكرة في التفاوض مع اللاعبين لحسم هذا الملف، والزمالك نجح في تسديد جميع المستحقات المالية للاعبين عن الموسم الماضي، ويتبقى للاعبين الحصول على مستحقاتهم في الموسم الجديد.

وأشار إلى أن عقد زياد كمال من أفضل العقود التي أصيغت، وحسين لبيب سيعلنها بشكل كامل، كاشفا أن النادي حصل على توقيع كريم العراقي، لأن عقده ينتهي بنهاية الموسم، ولكن المصري البورسعيدي رفض، ولدينا عقود للاعبين كثيرين والكل يريد أن ينضم للزمالك الآن.

واختتم تصريحاته بأن إسناد المهمة لحسام حسن تأخر كثيرا، وأنه طالب كثيرا بتواجده في المنتخب، وعليه أن يفتح صفحة جديدة مع الجميع حتى لو كانت هناك خلافات مع أي شخص.