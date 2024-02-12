شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور: التحكيم المصرى يحتاج الحماية من اتحاد الكرة والإعلام ليواصل النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود عاشور حكم الـ"var" في مباراة نهائي أمم أفريقيا التي جمعت كوت ديفوار ونيجيريا، أن تواجده ضمن طاقم حكام المباراة النهائية تتويج للتحكيم المصري بالكامل وليس محمود عاشور فقط.

وقال عاشور، في تصريحات لبرنامج "كان 2023" على قناة أون تايم سبورتس: "لا بد من تركيز التحكيم، وأن يكون الظهور المشرف في أمم أفريقيا بداية لتصحيح التحكيم المصري، ونحتاج الحماية والدعم والتكاتف الذي لمسناه على السوشيال ميديا، وأن نكمل على هذا المستوى".

وأضاف: "نحتاج حماية من المسئولين والإعلام وتكمل معنا على نفس الوتيرة، والسبب في ظهورنا الطيب بالبطولة هو التركيز العالي وتوفير كل الإمكانيات، وكان هناك تنافس من كل الحكام؛ لأن الجميع يرغب فى أن يثبت أنه الأفضل، ونحن علينا جزء والاتحاد عليه جزء والإعلام عليه جزء، وأن تتوفر الحماية للحكام".

وتابع: "عندنا أطقم حكام نسائية تحتاج الحصول على فرصة، وكان للعنصر النسائي في البطولة الأفريقية دور كبير، وعلينا مساندة المحكمات وأن يكون لهم دور أكبر في المرحلة القادمة، بيريرا كان يتابعنا باستمرار ويدعمنا خلال تواجدنا في البطولة".

واختتم محمود عاشور تصريحاته قائلا: "وصلنا اتصال من مكتب الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة بأنه سيقوم بتكريمنا على ما قدمه التحكيم المصري في أمم أفريقيا".