شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: حسام حسن صاحب كاريزما.. وسيتم تأجيل مباراة الأهلى والطلائع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، أن حسام حسن صاحب كاريزما وشخصية وفنيات عالية ويستحق قيادة المنتخب الوطني، كما يستحق الدعم من الجميع.
وقال أحمد دياب، عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: أناشد الجميع بأن يتوقف عن مطالبة حسام حسن بتغيير شخصيته، وبالتأكيد يملك خبرات كبيرة تجعله قادرا على إدارة المهمة بنجاح منقطع النظير.
وأضاف: سبق له العمل لمدة 15 سنة في تجارب عديدة وظروف صعبة، وأنا متفائل للغاية، وسوف يحقق إنجازات ونجاحات كبيرة.
وشدد دياب على أن الرابطة قدمت كل الدعم للبرتغالي روي فيتوريا خلال تواجده مديرا فنيا للمنتخب قبل رحيله، وتعمل وسط ظروف صعبة، وخلال فترة عملنا كانت هناك العديد من التحديات مثل بطولات كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم للأندية وغيرها.
وأشار دياب إلى أن هناك نجاحات ملموسة تجسدت في إنهاء الدوري بشكل منح الأندية الفرصة للحصول على الراحة وإقامة معسكرات إعداد ومراعاة إراحة اللاعبين.
واستطرد: لم نتوقع خروج المنتخب ووضعنا جدول كأس الرابطة في هذه الفترة، ولم يكن ممكنا ضغط المباريات بشكل أكبر، وبطولة الدوري هي الأعرق، ولكن كان لا بد من استمرار مباريات كأس الرابطة.
وتابع: نحرص على إنهاء الموسم في نهاية يوليو.. ونحلم بأن يكون الدوري لدينا مثل الدوري الإنجليزي، ولكن أجندتنا ليست منضبطة ولدينا عدد ساعات سفر كبيرة في أفريقيا.
وألمح دياب إلى أن الأهلي أكثر ناد لديه مؤجلات؛ بسبب مشاركته في 5 بطولات، وأنه سيتم تأجيل مباراة طلائع الجيش وفقا للائحة، وأن هذا السيناريو تكرر خلال الموسم الماضي، وأن الدوريات في الجزائر والمغرب لم تتوقف أو استأنفت اللعب في كأس الأمم الأفريقية بسبب عدم وجود لاعبين محليين في منتخباتهم.
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