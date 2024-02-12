شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: حسام حسن صاحب كاريزما.. وسيتم تأجيل مباراة الأهلى والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، أن حسام حسن صاحب كاريزما وشخصية وفنيات عالية ويستحق قيادة المنتخب الوطني، كما يستحق الدعم من الجميع.

وقال أحمد دياب، عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: أناشد الجميع بأن يتوقف عن مطالبة حسام حسن بتغيير شخصيته، وبالتأكيد يملك خبرات كبيرة تجعله قادرا على إدارة المهمة بنجاح منقطع النظير.

وأضاف: سبق له العمل لمدة 15 سنة في تجارب عديدة وظروف صعبة، وأنا متفائل للغاية، وسوف يحقق إنجازات ونجاحات كبيرة.