عامر حسين: التوأم اعتادا على البطولات.. واتحاد الكرة خلفهما

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري أن اتحاد الكرة يدعم التوأم في تواجدهما على رأس المسئولية الفنية لمنتخب مصر.

وقال في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "التوأم تعودا على البطولات واتحاد الكرة يضع ثقة كبيرة عليهما ويدعمهما".

وتابع :"أتمنى عودة الجماهير بشكل أكبر مع وجود التوأم".

وأعلن الاتحاد المصري لكره القدم يوم الثلاثاء الماضي تعيين حسام حسن مديرا فنيا للفريق القومي على ان يتم خلال الساعات القليلة المقبله تقديم العميد مدربا رسميا للفراعنة رفقة الجهاز الفني بالكامل والذي تحمل المسؤولية خلفا للبرتغالي روي فيتوريا الذي رحل بعد الاداء الباهت بنهائيات كأس الأمم الأفريقية الاخيرة وانهاء البطوله بالخروج من الدور ثمن النهائي على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.