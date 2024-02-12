حقيقة إسناد مباراة الاهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر لطاقم تحكيم سعودي

كشف الإعلامي أمير هشام حقيقة اسناد مباراة نهائي كأس مصر بين ناديي الاهلي والزمالك والمقرر اقامتها في شهر مارس القادم لطاقم تحكيم سعودي.

وستقام مباراة الاهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر في المملكة العربية السعودية يوم 8 مارس المقبل.

وقال هشام في تصريحات تليفزيونية: “التحكيم المصري هو من سيدير مباراة الاهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر، بالمملكة العربية السعودية”.

وشدد على أنه تم رفض فكرة الاستعانة بالتحكيم السعودي، في مباراة نهائي كأس مصر، والأقرب لإدارتها أمين عمر”.

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وكان هشام قد كشف عن جوائز بطولة كأس مصر قائلًا: “الفريق المشارك في البطولة سيحصل على 100 ألف دولار قبل المشاركة، ثم يحصل المتوج باللقب على 350 الف دولار، فيما يحصل الوصيف على 100 الف دولار”.

وأتم: “إجمالي ما يحصل عليه اتحاد الكرة المصري من خوض كأس مصر في السعودية هو 2 مليون دولار، وهو عائد مغري للغاية”.

وتأهل الاهلي لنهائي كأس مصر بعد فوزه على إنبي في مباراة نصف النهائي، فيما تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد فوزه على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية.