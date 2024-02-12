كوت ديفوار تحقق 5 أرقام تاريخية بعد التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا

حقق منتخب كوت ديفوار 5 أرقامًا تاريخية عقب التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2023، للمرة الثالثة في تاريخه، على حساب نظيره نيجيريا.

ونجح منتخب كوت ديفوار في التتويج بلقب أمم أفريقيا بعد الفوز على نظيره نيجيريا في المباراة النهائية، بهدفين مقابل هدف، على ملعب “الحسن واتارا” في المباراة النهائية.

أرقام كوت ديفوار بعد التتويج بـ كأس أمم أفريقيا

1- ووفقًا لشبكة “سكواكا” للإحصائيات، فقد أصبح منتخب كوت ديفوار أول فريق في كأس الأمم الأفريقية يحتل المركز الثالث في مجموعته ويتوج باللقب.

2- ومن جانبها فقد أكدت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن هذه المرة هي ال12 في التاريخ، التي يتوج بها منتخب الدولة المضيفة لقب كأس الأمم الأفريقية، والأولى منذ أن حققها منتخب مصر عام 2006.

3- وأوضحت: “سيباستيان هالر، مهاجم كوت ديفوار، هو أول لاعب في تاريخ بلاده يسجل هدف الفوز في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب كوت ديفوار قد توج بلقب كأس أمم أفريقيا مرتين من قبل بركلات الترجيح.

4- وبات إيمرس فاي، مدرب كوت ديفوار، أول مدرب يتوج ببطولة كأس الأمم الأفريقية، دون أن يبدأ النسخة كمدرب لفريقه.

5- بات فرانك كيسيه نجم كوت ديفوار أول لاعب في التاريخ يسجل هدف لمنتخب ساحل العاج في نهائي كأس امم أفريقيا.