العودة من الموت للظفر بالكأس.. كوت ديفوار بين الهزيمة والانتصار (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حصد منتخب كوت ديفوار بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، عقب الفوز على نيجيريا في النهائي، بنتيجة 2-1.

وبدأ كوت ديفوار المضيف البطولة بفوز على غينيا بيساو بثنائية، ثم الهزيمة من نيجيريا بهدف نظيف، واختتم دور المجموعات بهزيمة من غينيا الاستوائية برباعية نظيفة.

وسيطر الحزن على لاعبي منتخب ساحل العاج عقب مباراة غينيا الاستوائية، مع اقتراب توديعهم للبطولة من دور المجموعات، إلا أنهم تأهلوا كأفضل مركز ثالث، ليعود المنتخب من الموت للوصول إلى النهائي واقتراب الظفر باللقب.

وبدت على اللاعبين السعادة عقب إحراز هالر هدف التقدم لكوت ديفوار، في شباك نيجيريا، وحصد الأول بهذا الهدف اللقب الثالث في تاريخه.

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