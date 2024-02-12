"فرحة الفوز".. انهيار سيباستيان هالر والمراسل الإيفواري وعدم اكتمال اللقاء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
انهار المهاجم الإيفواري سيباستيان هالر أثناء لقاءه مع مراسل القناة الإيفوارية، عقب الفوز على نيجيريا وحصد كأس الأمم الإفريقية.
وجاء نص حديث المراسل وهالر كالتالي:
المذيع: "والآن، هذا وبعد كل ما مررت به في حياتك الشخصية؟".
هالر: "هذا جيد، أن تتعثر وتكافأ، هذا شيء جيد".
المذيع: "أرى الدموع في عينيك".
المذيع يحتضن هالر ويبكي معه ويحتضنه ويعانقه ويبكي معه لحظات، ثم يودعه قائلاً: "لا مزيد من الدموع".
الجدير بالذكر أن هالر هو من سجل هدف فوز كوت ديفوار في مرمى نيجيريا في الدقيقة 81.
اقرأ أيضًا:
منتخب كوت ديفوار يحصد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 على حساب نيجيريا
الحفل الختامي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 (صور)