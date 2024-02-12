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"فرحة الفوز".. انهيار سيباستيان هالر والمراسل الإيفواري وعدم اكتمال اللقاء (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انهار المهاجم الإيفواري سيباستيان هالر أثناء لقاءه مع مراسل القناة الإيفوارية، عقب الفوز على نيجيريا وحصد كأس الأمم الإفريقية.

وجاء نص حديث المراسل وهالر كالتالي:

المذيع: "والآن، هذا وبعد كل ما مررت به في حياتك الشخصية؟".

هالر: "هذا جيد، أن تتعثر وتكافأ، هذا شيء جيد".

المذيع: "أرى الدموع في عينيك".

المذيع يحتضن هالر ويبكي معه ويحتضنه ويعانقه ويبكي معه لحظات، ثم يودعه قائلاً: "لا مزيد من الدموع".

الجدير بالذكر أن هالر هو من سجل هدف فوز كوت ديفوار في مرمى نيجيريا في الدقيقة 81.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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