شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يشرح لنجوم الأهلى خطة مباراة شباب بلوزداد الجزائري فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على شرح نقاط قوة وضعف فريق شباب بلوزداد الجزائريقبل مواجهته الجمعة المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، من أجل معرفة أسلوب لعب الفريق الجزائري وطريقته فى التحضير وبناء الهجمة والاستحواذ على الكرة.

كما يرغب مارسيل كولر فى شرح طريقة فريق شباب بلوزداد عندما يكون في الوضعية الدفاعية والطريقة التي يعتمد عليها فى اختراق دفاع المنافسين، وأهم اللاعبين في صفوفه، وكيفية تعامله مع الكرات الثابتة، قبل وضع الخطة المناسبة للمباراة، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والعودة من الجزائر بنتيجة طيبة، في مشوار المنافسة على الصعود إلى الدور ربع النهائي للبولة القارية.