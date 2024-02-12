شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يشرح لنجوم الأهلى خطة مباراة شباب بلوزداد الجزائري فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
كما يرغب مارسيل كولر فى شرح طريقة فريق شباب بلوزداد عندما يكون في الوضعية الدفاعية والطريقة التي يعتمد عليها فى اختراق دفاع المنافسين، وأهم اللاعبين في صفوفه، وكيفية تعامله مع الكرات الثابتة، قبل وضع الخطة المناسبة للمباراة، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والعودة من الجزائر بنتيجة طيبة، في مشوار المنافسة على الصعود إلى الدور ربع النهائي للبولة القارية.
وتوج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخراً فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.
ويغيب الأهلي فترة طويلة بسبب توقف المسابقات لظروف مشاركة منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، على أن يستأنف المباريات بدءاً من الجمعة المقبلة فى التاسعة مساءاً بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.
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