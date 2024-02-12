شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتواصل مع اتحاد الكرة لتأجيل مباراة طلائع الجيش فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم فى اتحاد الكرة المصري لتأجيل مباراته أمام طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري ، لارتباطه بخوض مباراتين في بطولة أفريقيا خارج الأرض، الأولى مع شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبل 16 فبراير ثم مباراة طلائع الجيش 19 من الشهر نفسه قبل السفر على غانا لمواجهة ميدياما الغاني فى الجولة الخامسة من دور المجموعات الإفريقي.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في حصول اللاعبين على قسط كافٍ من الراحة بين مباراتي شباب بلوزداد وميدياما خشية تعرض اللاعبين للإجهاد بسبب السفر مرتين خلال أسبوع ما بين الجزائر وغانا، حيث يخشى من أن يتسبب خوض الأهلي 3 مباريات في أسبوع واحد يتخللهم رحلتي سفر خارج البلاد في تعرض اللاعبين للإرهاق والإصابات.

من جهته قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف مـحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى الجزائر، يوم الأربعاء المقبل، استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها يوم الجمعة المقبل 16 فبراير الجاري، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.