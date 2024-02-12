بشير التابعي: كوت ديفوار حققت مفاجأة كبيرة.. لكنهم استحقوا اللقب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أن منتخب كوت ديفوار قدم مستوى مفاجئ أمام نيجيريا ويستحق التتويج بكأس أمم إفريقيا، مشيرًا إلى أن الأفيال كانوا الأفضل فنيا وأضاعوا العديد من الفرص على مدار شوطي اللقاء، وهي بمثابة مباراة العمر، وتغفر لهم كل نتائجهم في بداية البطولة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "منتخب نيجيريا وصل مرة واحدة في الشوط الأول واستطاع التسجيل، وجمهور كوت ديفوار كان له دور كبير في المباراة".

وأضاف: "كل المنتخبات الكبرى التي تم ترشيحها للفوز باللقب خرجت مبكرًا، وحزنت لخروج السنغال بالطبع لانه كان المرشح الأبرز من وجهة نظري للفوز بهذه البطولة، منذ اللقاء الأول وكان المنتخب السنغالي يقول للجميع أنه قادر على التتويج باللقب".

وأكمل: "أتمنى التوفيق لـ حسام حسن مع منتخب مصر ويتفادى أي أزمات مع الأهلي والزمالك، ونتمنى مساندته ودعمه بشكل جيد من اجل نجاحه مع المنتخب الوطني".

وأتم: "كان يجب على الأندية الكبرى في مصر مشاهدة بطولة أمم إفريقيا جيدة وانتقاء أفضل العناصر المتاحة والتعاقد معهم مستقبلا".