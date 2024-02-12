شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة أفريقيا للريشة الطائرة باستاد القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات البطولة الأفريقية للريشة الطائرة ، اليوم، الإثنين، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري باستاد القاهرة. وتضم قائمة لاعبى الفراعنة كلا من: أحمد صلاح وأدهم حاتم وكريم محمود عزت ومحمد مصطفى كامل وعبد الرحمن عبد الحكيم وعلي أشرف وأحمد علي البهنساوي ووعبد الرحمن مجدي، في منافسات فردي الرجال.

كما تضم القائمة في منافسات فردي السيدات كلا من: ضحى هاني ونور يسري وجنا هشام وهنا زاهر ورحمة العدوي وكوثر محمد ربيع.

ويقود منتخبنا الوطني محمود عزب كمدير فني ومنير فايز فى منصب المدرب العام.

وتقام البطولة على صالة 4 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة، على أن تكون إقامة المنتخبات المشاركة في أحد الفنادق القريبة من الاستاد.

جدير بالذكر أن الفائز بلقب البطولة على صعيد الفرق "رجال أو سيدات" سيصعد لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها ابريل المقبل بالصين.

وتشهد البطولة مشاركة 11 منتخبا هى: "مصر - الجزائر - نيجيريا - موريشيوس - الكاميرون - سيشيل - غينيا الاستوائية - جنوب أفريقيا - أوغندا - زامبيا - زيمبابوي".