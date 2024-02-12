شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة أفريقيا للريشة الطائرة باستاد القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر
كما تضم القائمة في منافسات فردي السيدات كلا من: ضحى هاني ونور يسري وجنا هشام وهنا زاهر ورحمة العدوي وكوثر محمد ربيع.
ويقود منتخبنا الوطني محمود عزب كمدير فني ومنير فايز فى منصب المدرب العام.
وتقام البطولة على صالة 4 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة، على أن تكون إقامة المنتخبات المشاركة في أحد الفنادق القريبة من الاستاد.
جدير بالذكر أن الفائز بلقب البطولة على صعيد الفرق "رجال أو سيدات" سيصعد لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها ابريل المقبل بالصين.
وتشهد البطولة مشاركة 11 منتخبا هى: "مصر - الجزائر - نيجيريا - موريشيوس - الكاميرون - سيشيل - غينيا الاستوائية - جنوب أفريقيا - أوغندا - زامبيا - زيمبابوي".
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