شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجري تعديلات فى جدول الدورى بعد تقديم نهائي الكأس لـ8 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عامر حسين، عضو اتحاد الكرة المشرف العام على المسابقات باتحاد الكرة، إجراء تعديلات على مواعيد مباريات الدورى خلال الفترة المقبلة. وجاء قرار إجراء التعديل على مواعيد مبارات الدورى بعد تقديم موعد نهائي كأس مصر بين الأهلى والزمالك، الذى كان مقرراً إقامته 13 مارس المقبل، ليتقرر إقامته يوم 8 من نفس الشهر.

وطلب اتحاد الكرة من عامر حسين سرعة تقديم التصور بإقامة مباراة نهائي كأس مصر يوم 8 مارس المقبل، وما يرتبط بذلك من تعديلات فى مواعيد بعض مباريات الدوري.

ومن المقرر أن يحصل اتحاد الكرة على موافقة الأهلي والزمالك بخوض النهائي بالسعودية، ومن ثم مخاطبة رابطة الأندية تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي بشأنه.