شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية تنتظر محمود الونش فى ألمانيا قبل جراحة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود حمدي الونش، لاعب فرق الزمالك، لفحوصات طبية فى ألمانيا، لتحديد موعد العملية الجراحية فى الرباط الصليبى بعد تأكد إصابته خلال الساعات الماضية. وتعرض الونش لاعب الزمالك للإصابة فى الركبة خلال تدريبات الفريق، السبت الماضى، وبعد الخضوع للكشف الطبي والفحوصات والأشعة لتؤكد إصابته بقطع جزئى فى الرباط الصليبى للركبة. ويحدد الطبيب فى ألمانيا موعد إجراء الجراحة للونش، وفترة غيابه عن الملاعب، وفترة التأهيل حتى تمام شفائه وعودته للملاعب مرة أخرى.

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