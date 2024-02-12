شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يترقب اليوم نتائج جلسة الاستماع بالفيفا فى غرامة موريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، نتائج جلسة الاستماع بالاتحاد الدولى "فيفا"، اليوم الاثنين، والمحددة للنظر في الطعن المقدم من القلعة الصفراء ضد الغرامة الصادرة لصالح الإيفواري جان موريل.

وسبق وسدد الإسماعيلى 34 ألف فرنك سويسري، ما يعادل 40 ألف دولار، رسوم استئناف على الحكم الذي أصدرته غرفة تسوية النزاعات بأحقية اللاعب جان موريل فى مبلغ 858 ألف دولار، وقام المحامي السويسري روفنين بإعداد مذكرة الاستئناف ومرفقاتها لحين عقد جلسة استماع وصدور الحكم والذي ينتظر أن ينصف الإسماعيلي.

وارتدى جان موريل قميص الدراويش في 8 مباريات فقط بجميع المسابقات خلال موسم 2021-22.

وقرر مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، تعيين المحامى السويسرى إلكسندر زين روفينين فيما يخص الشئون القانونية بالنادى على الصعيد الدولى.

ويعد ألكسندر أحد المحامين المتميزين فى القضايا التى تخص الفيفا ولديه خبرات قانونية عميقة، حيث حصل على درجة القانون من جامعة نيوشاتل عام 1998، ونال رخصة مزاولة مهنة المحاماة فى سويسرا عام 2000.

ويتطلع مجلس إدارة الإسماعيلى المنتخب لإعادة ترتيب البيت من جديد من خلال حل كافة النزاعات القضائية على الصعيد الدولى والمحلى بما يسهم فى توفير الاستقرار داخل القلعة الصفراء.