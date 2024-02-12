تعليق مفاجئ من فرج عامر بعد فوز كوت ديفوار بـ كأس أمم إفريقيا

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة على تتويج منتخب كوت ديفوار بلقب كأس أمم إفريقيا أمس، بالفوز على منتخب نيجيريا في المباراة النهائية بهدفين لهدف.

وتوجت كوت ديفوار بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخها أمس الأحد؛ وذلك بعد الفوز على منتخب نيجيريا في المباراة النهائية التي لعبت أمس، ونجاحه في قلب تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”فوز كوت ديفوار بكأس أمم إفريقيا أعطى مثالًا أن كرة القدم ليست مهارات وأسماء ومدربين وخبراء”.

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واختتم: ” كرة القدم تنظيمٌ وكفاحٌ ورجولةٌ ولياقةٌ وتفان في الملعب، هذا أهم درس استفاد منه العالم من فوز كوت ديفوار ببطولة أمم أفريقيا بعد أن كانت قاب قوسين أو أدني من الخروج من الأدوار التمهيدية”.

وكان منتخب مصر قد شارك في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، إلا أنه ودع البطولة من دور الـ16؛ وذلك بعد الهزيمة من منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية.