اتحاد الكرة يستقر على حكم نهائي كأس مصر بين الاهلي والزمالك

استقر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على حكم مباراة نهائي كأس مصر بين الاهلي والزمالك، والمقرر خوضه في السعودية يوم 8 مارس المقبل.

وعلم موقع “كورة 365” أن مسئولي اتحاد الكرة استقروا بغد التشاور مع فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام على إسناد مهمة تحكيم نهائي كأس مصر بين الاهلي والزمالك للحكم المصري أمين عمر؛ وذلك تكريمًا له بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، بتحكيمه مباراة نصف النهائي بين نيجيريا وجنوب إفريقيا، والتي انتهت بفوز نيجيريا بركلات الجزاء الترجيحية.

اقرأ ايضًا: حقيقة إسناد مباراة الاهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر لطاقم تحكيم سعودي

ومن المقرر أن يلعب نهائي كأس مصر على ملعب المملكة أرينا في السعودية يوم 8 مارس المقبل، بحضور جماهيري كبير.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة بضررة نقل المباراة عبر القنوات المفتوحة؛ لإتاحة الفرصة للجماهير المصرية لمشاهدة اللقاء.

وكان الاهلي قد تأهل لنهائي كأس مصر بعد فوزه على إنبي في نصف النهائي، فيما تأهل الزمالك للمباراة النهائية عقب فوزه على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية.