اليوم.. انطلاق بطولة أفريقيا للريشة الطائرة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق صباح اليوم الإثنين، منافسات الفرق ببطولة أفريقيا للريشة الطائرة والمقامة بصالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة 11 منتخب وهم: "مصر - الجزائر - نيجيريا - موريشيوس - الكاميرون - سيشيل - غينيا الاستوائية - جنوب أفريقيا - أوغندا - زامبيا - زيمبابوي".

ويستهل منتخبنا الوطني للرجال مشواره في البطولة بمواجهة نظيره الأوغندي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتضم قائمة منتخب الرجال 8 لاعبين وهم: "أحمد صلاح وأدهم حاتم وكريم محمود عزت ومحمد مصطفى كامل وعبد الرحمن عبد الحكيم وعلي أشرف وأحمد علي البهنساوي وعبد الرحمن مجدي".

وعلى صعيد منافسات السيدات، يلتقي منتخبنا الوطني مع نظيره النيجيري في منافسات المجموعة الثانية.

كما تضم القائمة في منافسات فردي السيدات كل من، ضحى هاني ونور يسري وجنا هشام وهنا زاهر ورحمة العدوي وكوثر محمد ربيع.

ويقود منتخبنا الوطني فنيًا، محمود عزت كمدير فني ومنير فايز في منصب المدرب العام.

الجدير بالذكر، أن الفائز بلقب البطولة على صعيد الفرق "رجال أو سيدات" سيصعد لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها أبريل المقبل بالصين.

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