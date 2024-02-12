رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة المصرية، بشكل رسمي تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الـ13 بالدوري المصري الممتاز، بسبب انشغال الأهلي بمباريات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان من المقرر إقامة المباراة، يوم الإثنين المقبل الموافق 19 فبراير الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصراً.

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة برصيد 14 نقطة، فيما جاء فريق طلائع الجيش في المركز الخامس بالجدول برصيد 17 نقطة.

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة الموافق 16 فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا، ثم يسافر بعد ذلك لمواجهة فريق ميدياما الغاني.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب مجموعته بدوري أبطال أفريقيا، برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات.