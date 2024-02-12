"تجهيز عقود تجديد هؤلاء".. أحمد سليمان يكشف تفاصيل توقيع لاعب المصري للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف على فريق الكرة، أحدث المستجدات داخل الفريق الأبيض، والاقتراب من تجديد عقود بعض اللاعبين قبل نهايتها بانتهاء الموسم الحالي.

قال أحمد سليمان في لقاء تلفزيوني عبر قناة "dmc": "مجلس الإدارة اجتهد بقوة في الفترة الماضية، من أجل دعم الفريق سواء من لاعبين أو مدرب يقود الفريق، وهناك حالة رضا كبيرة من الصفقات الجديدة".

وأضاف: "عبد الله السعيد إضافة قوية للفريق، كونه لاعبا مميزا، ولديه خبرة كبيرة في الملاعب، ورجع 10 سنين للخلف بعد توقيعه للأبيض".

أكمل: "نجحنا في سداد جميع المستحقات المالية للاعبين، عن الموسم الماضي ويتبقى الموسم الجديد، ونعمل على عودة البطولات مرة أخرى للفريق، وإسعاد الجماهير".

أوضح: "حسين لبيب رئيس النادي، ومعه عبدالواحد السيد مدير الكرة، فتحوا ملف تجديد عقود بعض اللاعبين التي تنتهي نهاية الموسم، ويتم التفاوض معهم حاليا، لإنهاء هذا الملف في أسرع وقت".

وأتم تصريحاته: "حصلنا على توقيع كريم العراقي، لاعب المصري، لأن عقده ينتهي بنهاية الموسم، ولكن النادي البورسعيدي رفض انتقاله في يناير الماضي، ولدينا عقود لاعبين كثيرين والكل يريد أن ينضم للزمالك في الفترة الحالية".

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