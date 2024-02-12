شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة سبورتنج يتوجن بذهبية دورة الألعاب العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج بذهبية دورة الألعاب السابعة للأندية العربية المقامة فى الشارقة بالإمارات، بعد الفوز على فريق سلوى الصباح الكويتى بنتيجة 3 / 0 فى النهائى.

وتأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج إلى النهائى على الشارقة الإماراتي بنتيجة 3 /0 فى نصف النهائى ،بعد الفوزعلى تل درة السورى بنتيجة 3/0 الجمعة.

ونجح فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج فى تحقيق الفوز بأولى مواجهاته فى هذه المنافسة على أكاديمية فاطمة بنت مبارك بنتيجة 3/0 ، قبل أن يهزم بيبلوس اللبنانى و بعده أكاد عنكاوا العراقى بنفس النتيجة .

وتضم قائمة فريق سبورتنج كلا من: ليلى محفوظ و ياسمين سراج و ندى محمد و لينا طارق و هدير يسرى وفرحة عباس وهند العطار وكرمة على ونور أحمد و ندى قرة وماريا خوزية وملك شاهين وسارة طارق وهدير عوض، ويقود الفريق فنيا أحمد فتحى.