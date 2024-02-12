شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة سبورتنج يتوجن بذهبية دورة الألعاب العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توج فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج بذهبية دورة الألعاب السابعة للأندية العربية المقامة فى الشارقة بالإمارات، بعد الفوز على فريق سلوى الصباح الكويتى بنتيجة 3 / 0 فى النهائى.
وتأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج إلى النهائى على الشارقة الإماراتي بنتيجة 3 /0 فى نصف النهائى ،بعد الفوزعلى تل درة السورى بنتيجة 3/0 الجمعة.
ونجح فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج فى تحقيق الفوز بأولى مواجهاته فى هذه المنافسة على أكاديمية فاطمة بنت مبارك بنتيجة 3/0 ، قبل أن يهزم بيبلوس اللبنانى و بعده أكاد عنكاوا العراقى بنفس النتيجة .
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