شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. نور الشربيني تحافظ على الصدارة وعودة نوران جوهر للوصافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر فبراير الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ24 على التوالي والـ 234 في تاريخها. وعادت البطلة المصرية نوران جوهر إلى وصافة التصنيف العالمي، بينما تراجعت هانيا الحمامي إلى المركز الثالث، وتراجعت فيروز أبو الخير إلى المركز الـ 20. وجاء تصنيف السيدات كالتالي:

تصنيف السيدات 1- نور الشربيني 2ـ نوران جوهر 3ـ هانيا الحمامي 4ـ البلجيكية نيلي جليس 5ـ الأمريكية أماندا صبحي 6ـ الأمريكية أوليفيا ويفر 7ـ نور الطيب 8ـ البلجيكية تيني جليس 9- الإنجليزية جورجينا كيندي 10- روان العربي

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