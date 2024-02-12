شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعرض مهارات جوميز: مدربنا يمتلك العديد من المواهب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر "إكس" فيديو للبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الجديد للفريق، مستعرضاً مهاراته الكروية خلال تدريبات الفريق، وعلق بعبارة: "يبدو أن مدربنا يمتلك العديد من المواهب".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى، أدى أحمد فتوح وأحمد حمدي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، على هامش وديه ليفلز على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.