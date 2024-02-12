شكرا لقرائتكم خبر عن إيزي إيميكا يواصل التأهيل فى المصري للتعافي من إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النيجيري إيزي إيميكا، لاعب وسط النادى المصرى، برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة التمزق الجزئي فى الرباط الداخلي للركبة، والتي منعته من المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته اليوم، الاثنين، لمواجهة الجونة، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري، ومن المقرر أن ينتظم الفريق البورسعيدي في معسكر مغلق ببرج العرب لخوض المران الأخير.

ويستعد المصرى لمباراة الجونة، والمقرر إقامتها فى الرابعة عصر الثلاثاء الموافق الثالث عشر من فبراير الجاري.

كان المصري قد خاض مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة أمام طلائع الجيش والتي انتهت بفوز الطلائع بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويستعد النادي المصري لاستئناف مباريات الدوري بعد انتهاء فترة توقف الدولي القائمة بسبب كأس الأمم الأفريقية، ويخوض النادي البورسعيدي 3 مواجهات قوية في شهر فبراير الجاري جاءت كالتالي:

المصري والجونة: الثلاثاء المقبل الموافق 13 فبراير في تمام الرابعة عصراً

المصري وبلدية المحلة: يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير في تمام السابعة مساءً

المصري والمقاولون العرب: يوم الاثنين الموافق 26 فبراير في تمام السابعة مساءً