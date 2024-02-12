شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والزهور فى ربع نهائى كأس مصر لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك مواجهة مهمة مساء اليوم أمام الزهور فى ربع نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2024 / 2025.

تقام مباراة الزمالك أمام الزهور فى الثامنة مساء اليوم، بعدما كان محددا لها 20 فبراير الجارى.

وحدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، موعد كأس السوبر المحلي للكرة الطائرة للرجال والسيدات والذي تقرر أن يقام على صالة اتحاد الشرطة.

وسيقام سوبر الرجال يومى 25 و27 فبراير الجاري ومن المقرر أن يكون بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت.

فيما سيقام السوبر المحلي للسيدات يومي 29 فبراير الجاري و1مارس المقبل بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج والصيد.