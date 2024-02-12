شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. علي فرج يحافظ على الصدارة.. وتقدم كريم عبد الجواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر فبراير الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ37 على التوالي ورقم 195 فى تاريخه. وتقدم كريم عبد الجواد للمركز الخامس لينهي تواجد الإنجليزي محمد الشوربجي فى قائمة توب 5، وذلك بعدما توج عبد الجواد مؤخراً ببطولة بتسبرج. وجاء تصنيف الرجال كالتالي:

تصنيف الرجال 1- علي فرج 2- البيروفي دييجو إلياس 3- النيوزيلندي بول كول 4- مصطفى عسل 5- كريم عبد الجواد 6-الإنجليزي محمد الشوربجي 7- مازن هشام 8- طارق مؤمن 9- الويلزي جويل مكين 10- الإنجليزي مروان الشوربجي.

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