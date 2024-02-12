شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورتس تنقل مواجهتى الأهلي والزمالك فى دور الـ8 بدورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنقل قناة أون تايم سبورتس مواجهتى بتروجت مع الزمالك، وإيسترن كومبانى مع الأهلى، المحدد لهما بعد غد الأربعاء فى ثانى جولات دور الـ8 للتصنيف بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2024 / 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى تستضيف المنافسة على مدار يومين.

وتشهد منافسات الجولة الأولى غدا لقاءات بين كل من: الاتحاد السكندرى مع سموحة، وسبورتنج مع طلائع الجيش، والأهلى مع إيسترن كومبانى، والزمالك مع بتروجت.

فيما تقام الجولة الثانية الأربعاء بلقاءات بين كل من: طلائع الجيش مع سبورتنج وسموحة مع الاتحاد السكندرى وبتروجت مع الزمالك وإيسترن كومبانى مع الأهلى.

والفرق الأربعة الفائزة من مجموع اللقائين فى كل مجمعة تصنف فى المستوى الأول والفرق الخاسرة ضمن المستوى الثانى، على أن يقام يوم الخميس 15 فبراير قرعة لتحديد أطراف الدور المقبل " البلاى أوف".