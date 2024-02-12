وزيرا الرياضة والنقل يحضران بطولة مصر المفتوحة للكيك بوكسينج وحفل تأسيس الاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل علي حضور منافسات بطولة مصر المفتوحة للكيك بوكسينج في نسختها السابعة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي بحضور كابتن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.



ورحب كابتن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج بضيوف الاتحاد كلا من الدكتور أشرف صبحي والفريق كامل الوزير بعد تشريفهم فعاليات بطولة مصر المفتوحة للكيك بوكسينج وحرصهم علي مشاركة احتفالية تكريم المدربين والحكام الذي يتوافق مع العام الرابع علي إنشاء الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

وقال صبيح إن هذا اليوم لا ينسي في تاريخ الاتحاد المصري للكيك بوكسينج يوم عيد ميلاد الاتحاد المصري للكيك بوكسينج الرابع الذي أصبح الآن أكبر اتحاد للألعاب النزالية في مصر في وقت قصير للغاية.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن رياضة الكيك بوكسينج عانت كثيرا حتى تصبح اتحاد منفصل ولم يتم ذلك إلا خلال تواجد الدكتور أشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة وكل ما حدث من انجازات داخل الاتحاد يعود إلي الدكتور أشرف صبحي الذي يقدم كل الدعم والمساندة للاتحاد المصري للكيك بوكسينج ولجميع الاتحادات الرياضية.

وشهدت بطولة مصر المفتوحة في نسختها السابعة التي أقيم استاد القاهرة مشاركة 8 آلاف لاعب ولاعبة من 278 هيئة رياضية من جميع أنحاء الجمهورية، وتمت إقامتها علي 12 ملعبًا في نفس التوقيت وذلك لأول مرة في تاريخ رياضات الألعاب النزالية في مصر.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج إن بطولة مصر المفتوحة تعد من ضمن بطولات الاتحاد التي تدل على قوته ومدي انتشاره في جميع مناطق الجمهورية كما أنها الأكبر عددا ضمن بطولات الألعاب النزالية.

وتابع أن البطولة فرصة ذهبية للجميع على الاحتكاك واكتساب الخبرات من أجل الاستعداد للبطولات المقبلة وزيادة فرص الالتحاق بالمنتخبات الوطنية بمختلف أعمارهم.

ويعد الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أكبر اتحاد للألعاب النزالية حيث يصل عدد لاعبيه المنتشرين في مختلف محافظات الجمهورية أكثر من 50 ألف لاعب ولاعبة وحقق العديد من النجاحات في مختلف البطولات القارية والدولية التي شارك فيها في تطور فني واضح للاعبين تنفيذا لخطة الاتحاد الطموحة للتوسع والانتشار وزيادة قاعدة اللاعبين ضمن توجهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لزيادة إقبال الجميع على المشاركة في الرياضة.